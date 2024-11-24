تاجيل محاكمة 57 متهمًا بقضية باللجان النوعية

قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجي عبدالمنعم، تاجبل محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، وذلك بقضية الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة لجلسة 9 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.