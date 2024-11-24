بـ 145 جنيهًا .. إقبال كبير من المواطنين على سيارات بيع بيض المائدة بدمنهور

أقبل عدد كبير من المواطنين على شراء البيض بأسعار مخفضة من خلال السيارات المتنقلة لبيع بيض المائدة بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وبالتنسيق بين الإصلاح الزراعى بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر.

حيث تتواجد سيارات لبيع بيض المائدة ذا الجودة العالية من إنتاج محطة الزهراء تحت شعار "انتاجنا لأبنائنا " والذي يباع بسعر 145جنيها للكرتونة، بجوار الوحدة المحلية بمنطقة شبرا بدمنهور وميدان جلال قريطم و أمام مديرية التربية التعليم، حيث تشهد القافله إقبال كبير من المواطنين.

كما تتواجد سيارات مماثلة لتوفير بيض المائدة بعدد من مراكز المحافظة تحقيقا لأكبر استفادة من القافلة وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

تأتي القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، لدعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.