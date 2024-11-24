مصرع شاب خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

لقي شاب مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخر بعد أن دارت بينهما مشادة بالألفاظ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بطلق ناري بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلي مشاجرة بالأيدى إثر خلافات بينهما، مما أقدم المتهم بإصابة الأخير بطلق نارى وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب يوسف توفيق والنقيب أحمد الخولى معاونى رئيس المباحث جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.