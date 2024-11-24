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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل اتهمته زوجته بالتحرش بابنته جنسيًّا في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل اتهمته زوجته بالتحرش بنجلتهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل بصحبته كريمتها 11 عاما، تتهم فيه زوجها بالتحرش الجنسي بطفلتهما عقب نشوب مشاجرة بينهما وتركها المنزل قبل شهرين، وأضافت المبلغة بأن طفلتها أخبرتها بتحرش والدها بها في غيابها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته أنكر الواقعة وأفاد بأن زوجته ادعت ذلك بسبب خلافات بينهما.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن النيابة العامة خلافات بينهم جنوب المحافظة مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة نشوب مشاجرة التحرش الجنسي