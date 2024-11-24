إزالة 243 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لازالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس السبت ضمن المرحلة الثانية للموجة 24 عن إزالة 8 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 30 م، 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 8 قراريط، ليصبح إجمالي ماتم إزالته منذ بدء المرحلة الثانيه حتى أمس عدد 243 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة 15444 مترا مربعا (مباني) و105حالات تعدٍ بمساحة 7 أفدنة و22 قيراط ( أراضي زراعية)، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات التصالح بكافة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة.



