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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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انعقد اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 144، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، موجهًا  التهنئة للدكتورة يسرعزالرجال لتوليها منصب عميد كلية الآثار، والدكتور محمود جابر وكيلا لكلية التربية، والدكتور أحمد الجمل وكيلا لكلية الهندسة ، والدكتور محمد هيكل وكيلا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي،متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع على أهمية الدور الذي يقوم به وكلاء الكليات في دعم الخطط التنموية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز خدمات المجتمع وتنمية البيئة، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات.

هذا واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير وصيانة المدينة الجامعية للبنات، مؤكداً أهمية توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات تعزز من قدرتهن على التركيز والتفوق الأكاديمي.

كما وجه رئيس الجامعة  الوكلاء بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة ، ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.

اشتراطات السلامة الجهود المبذولة الحاسبات والذكاء الاصطناعي التربية وال اعضاء المجلس