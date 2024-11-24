جامعة الفيوم: مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد جلسته رقم 202

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم 202، برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية السادة اعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأحد 24/11/2024.

وصرح د عاصم فؤاد العيسوى، إن تم أحاطة المجلس علما بموافقة الدكتور رئيس الجامعة على اعتماد تشكيل لجنة لدراسة التصور المقترح للهوية البصرية لسور جامعة الفيوم بشكل يجمع بين التصور الفني للمقترح وتقنيات العمارة الحديثة بحيث يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الفيوم وسوف يتم توزيع استبانة على مستوى الجامعه لدراسة المقترحات حول الموضوع.

وايضا تمت احاطة المجلس بموقف اتفاقات التعاون التي تم ابرامها بين القطاع أو الكليات مع المؤسسات المختلفه وأخيرا الانشطه الخاصة بقطاع خدمه المجتمع في الكليات.