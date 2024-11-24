ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، انطلقت انتخابات المرحلة الاولى للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، علي مستوى كليات الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٤م.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك  الطعون ، واعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية النتخابية.

اعلان الكشوف المبدئية التعليم والطلاب الدكتور ياسر مجدي حتاتة اليوم الأحد ا انتخابات الإتحادات الطلابية خدمة المجتمع وتنمية البيئة