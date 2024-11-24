رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الاجتماع جرى مناقشة العديد من الموضوعات منها عقد المؤتمر العلمي الأول لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، وعمل دورة تدريبية بعنوان Basic Ultrasound، وعقد المؤتمر الطلابي الرابع بكلية الآداب الإبداع والإبتكار نحو مستقبل أفضل شهر ابريل المقبل 2025، وعقد ندوة توعوية عن لاقمات البكتريا ومشتاقتها كبديل واعد للمقاومة البكتيرية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومناقشة خطة عمل وحدة الأزمات والكوارث وخطة عمل وحدة التعليم المستمر للعام الجامعي 2025/2024 بكلية العلاج الطبيعي، وعقد ندوة تدريبية لطلاب السنة الثالثة والرابعة من خلال قسم علوم الحاسب الآلي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من مؤسسة نهضة بني سويف بغرض التعاون مع مستشفيات جامعة بني سويف لتقديم قوافل طبية اسبوعية.