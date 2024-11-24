انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، اليوم، لاختيار أعضاء مجالس الاتحاد علي مستوي كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات لاختيار من يمثلهم بمجالس الاتحادات الطلابية بكل كلية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، والالتزام بمواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية حسب الجدول المُعلن المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية.



تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة سوف تجري غدًا الاثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر ، وذلك طبقا للجدول الزمني لوزارة التعليم العالي.