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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية ، انطلاق  الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، اليوم، لاختيار أعضاء مجالس الاتحاد علي مستوي كليات الجامعة.

 

ودعا رئيس الجامعة الطلاب للمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية بصورة حضارية، لافتاً إلى أن الانتخابات تشمل  لجان الأسر والنشاط الرياضي والنشاط الثقافي والإعلامي والفني والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات والنشاط العلمي والتكنولوجي، ومؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة ، والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية.


جدير بالذكر أن جولة الإعادة  سوف تجري غدا الاثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.

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