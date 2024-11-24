القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة ، أنه تم فتح باب تلقى الطعون فى الفترة من يوم الخميس الموافق 21/11/2024 حتى يوم السبت الموافق 23/11/2024 طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً، وبعد ورود الطعون ومناقشتها من قبل اللجنة، تضم القائمة النهائية للسادة المتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب مرتبين ترتيبا أبجديا، الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي الأستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور رأفت عبد الرازق أبو العنين عبد الرحمن الأستاذ بقسم الآثار وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الأداب جامعة طنطا، والدكتورة رانيا محمود عبد الحميد الكيلاني الأستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور عبد الرازق بسيوني الكومي رضوان الأستاذ بقسم الجغرافيا ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور محمد السيد إبراهيم منصور أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور محمد زين العابدين محمد عبد الحميد مريكب أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور هالة السيد حسن عبدالعزيز أحمد ندا أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024 لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.