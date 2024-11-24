بالصور.. إحباط تهريب 4.600 طن دقيق مدعم وضبط 3 أطنان سلع فاسدة بالأقصر

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، تكثيف حملاتها بناءاً علي متابعة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط السيارة رقم ص ع ف 4854 تخص المتهم ش. خ .أ ، وضبط داخلها كمية 4.600 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها.

كما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية بالأقصر حملة تموينية بدائرة البندر، برفقة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، والمفتشين عبد العظيم النوبى أبو الوفا - رفاعى أحمد سليم - وافى أمين حباشى المفتشين بالمديرية.

ضبط مخزن غير مرخص بداخله منتجات منتهية الصلاحية بالأقصر

وأسفرت الحملة، عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية شارع متفرع من شارع السلخانة - شرق السكة الحديد - بندر الأقصر لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية لعدد 9200 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى وزن نحو 2.5 طن عبارة عن ( خل طبيعي - كيك محشو – شيكولاتة - عسل أسود - مايونيز كلاسيك - مايونيز شيدر - عصير - مصاصة - لبان - حلاوة طحينية - بسكويت - حلاوة عسلية ) جميعها منتهية الصلاحية بما يضر الصالح العام وصحة المواطنين.

كما تمكنت حملة الرقابة التموينية بقيادة قيادات المديرية والمفتشين "أحمد محمود ربيع - شريف أحمد سعد - عماد الدين فؤاد" من ضبط نحو نصف طن جبن أبيض طري بدون فواتير أو مستندات دالة داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضران الخاصان بالواقعتان لعرضهما على النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على استمرار الحملات على الأسواق والمخازن والمنشآت التموينية لضبط كافة أشكال الإتجار فى الدعم والتأكد من مصادر السلع التموينية و متابعة سلاسل الإمداد لتلك السلع لمراقبة تداولها، مؤكدا أن تكثيف الحملات التموينية الرقابية على مخازن السلع الغذائية والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين لتوفير الأمن الغذائي الأمن هو أهم أولوياته داخل محافظة الأقصر.

وأضاف مختار، أنه سيتم العمل على توجيه ضربات استباقية لأذرع الفساد والتلاعب أقوات المواطنين، من خلال تجميع وإعادة تعبئة وتدوير المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة ومتابعة الأسواق والأنشطة التجارية لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف تلك القرارات من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض وتحقيقاً لمصلحة المواطن والحفاظ على صحته.

الدقيق المهرب (1)

الدقيق المهرب (2)

مضبوطات التموين (1)

مضبوطات التموين (2)

مضبوطات التموين (3)

مضبوطات التموين (4)

مضبوطات التموين (5)

مضبوطات التموين (6)

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مضبوطات التموين (8)

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