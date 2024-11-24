رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماع لجنة "قبول الهدايا والتبرعات" أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور الدكتور إكرامى جمال امين عام الجامعة .

وتابعت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ،والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية والهدايا المقدمة من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

وأضاف القاصد، أنه تم قبول الهدايا المقدمة إلى كلية طب الأسنان، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلي كلية الزراعة، وكلية الطب البيطري وكلية العلوم والإدارة العامة للشئون الطبية .

وقد وجه الدكتور أحمد القاصد الشكر للمتبرعين علي حرصهم علي المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.