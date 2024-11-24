رئيس جامعة أسيوط يرأس جلسة انتخاب ممثل كلية الخدمة الاجتماعية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد 24 من نوفمبر، جلسة انتخاب ممثل كلية الخدمة الاجتماعية في لجنة اختيار المتقدمين لمنصب عميد الكلية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان عبد العال القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ووكلاء الكلية، وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على اختيار أفضل العناصر التي تصلح لإدارة الكليات، وفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، وسرعة إنجاز الأعمال والأمانة، والقدرة علي تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير في إتجاهه الجامعة، والوعي والإدراك بأهمية الحوكمة، ولديه خطة لمقترحات التطوير، ولديه القدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات ويتمتع بروح الإبتكار.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ أن الجلسة تضمنت انتخاب مرشح أساسي واحتياطي بنظام الاقتراع السري من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأسفرت نتيجة التصويت عن اختيار الدكتورة أمل عبدالكريم أستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية "مرشح أساسى" ، والدكتور صلاح عبدالحكيم أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية" مرشح احتياطى"، وذلك فى جو ديمقراطي وفي إطار من الشفافية؛ وطبقاَ لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن.