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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تُعلن عن ملتقي توظيف ببورسعيد غدًا

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلنت وزارة العمل عن عقد ملتقي توظيف تنظمة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، وذلك غدا الإثنين بقاعة قصر النورس، تحت رعاية  وزير العمل محمد جبران واللواء أ.ح/ محب حبشي - محافظ بورسعيد، وتحت إشراف عبد الونيس عبد الله مدير المديرية  وفي إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، توفير 2000 فرصة عمل خلال الملتقي بمشاركة أكثر من  3 شركات من القطاع الخاص في ملتقى توظيفي بمحافظة بورسعيد لجميع المؤهلات من بينها فرص خاصة لذوي الهمم، مشيراً إلى أنه تم إطلاق رابط التسجيل بالملتقي بالتعاون مع مركز معلومات و شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد من خلال الضغط هنا.


 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم شركات القطاع الخاص فرصة عمل محافظة بورسعيد مديرية العمل ملتقى توظيف وزير العمل محمد جبران وزارة العمل