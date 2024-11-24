الدوري الإيطالي.. كالياري يخطف التعادل من جنوى في الدقائق الأخيرة

انتهى لقاء فريق جنوى، ونظيره كالياري، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "لويجي فيراريس ( ماراتسي )"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز رباعية اللقاء، اللاعب رازافان مارين فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وذلك من ضربة جزاء لصالح كاليارى، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب مورتن فريندروب فى الدقيقة الـ 12 لصالح جنوى، وفى الدقيقة الـ 59 جاء هدف التعزيز، وقبل انتهاء المباراة بدقيقتين جاء الهدف الثانى والتعادل لكاليارى فى الدقيقة 88 عن طريق اللاعب روبرتو بيكولي من ضربة جزاء.

هذا العادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد حنوى 11 نقطة فى المركز الـ 16، وبنفس عدد النقاط أحتل كاليارى المركز الـ 15 من ترتيب الدورى الإيطالى.

