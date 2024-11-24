وزارة العمل تُعلن عن وظائف جديدة للشباب في مجال تقنية المعلومات

أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك للشباب من الجنسين من سن 35 سنة ،خبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، في بعض الوظائف برواتب مجزية، وذلك للعمل بشركة W88 لتقنية المعلومات، وعنوانها : مبنى أركيديا الإداري الترفيهى السكنى، في عدة تخصصات وهى : Senior frontend Developer ، ومصمم واجهة Ui/UX ، ومطور Backend Developer ،Digital Marketing ، Graphic Designer ،Business Analyst ، Qc ، بالتعاون مع الشركة ، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة للتشغيل ودورها التى تقوم به فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشىت القطاع الخاص بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، ويمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الضغط هنا .

و تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى أٌقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل أماكن العمل ، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وأجهزتها التابعة ، وكذلك تكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ..

وأكدت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص التى جرى توفيرها بواقع 8 فرصة عمل، جرى توفيرها بالتنسيق مع إدارة الشركة ، برواتب تبدأ من 14 ألف جنيه وتصل إلى 63 ألف جنيه ، حسب التخصص والمجال المطلوب والخبرة لدى المتقدمين ، حيث تعمل شركة W88 لتقنية المعلومات تحت شعار "التميز ليس مجرد وعد، بل هو وقودنا"، لتمكين الشركات بحلول رقمية متكاملة وشاملة ومبتكرة، وتم تصميم خدماتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مع ضمان أن كل حل يتم تنفيذه بدقة ورؤية مستقبلية، وتحقق ذلك من خلال تطوير حلول برمجية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات ، كما تعمل على تعزيز ثقافة العمل الجماعي والابتكار، باستخدام أحدث التقنيات لخلق حلول تحدد معايير جديدة في الصناعة.