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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يختتم جولته في "العاشر من رمضان" بزيارة مصنعي للبلاستيك

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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اختتم وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، جولته في مدينة العاشر من رمضان ، بجولة في مصنعي: الأمل الشريف للبلاستيك ، وحكيم مصر باكو للبلاستيك، ويعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل.

رافق الوزير خلال الجولة ، المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ، والمهندس محمد زين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل ، ومحمد حكيم ، رئيس مجلس إدارة شركة "حكيم بلاست"، وبحضور ممثلين عن أصحاب أعمال ، ورئيس اتحاد العمالي المحلي بالمحافظة أشرف الدوكار.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، والأمان الوظيفي للعامل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، ووجه العمال ببذل المزيد من الجهود.

واستمع الوزير جبران ، من قيادات شركة الأمل الشريف للبلاستيك جهود الشركة  التي تأسست عام 1964، وما تحققه من انتاج، يبلغ متوسطه السنوي أكثر من 100 ألف طن من المواسير البلاستيك، ويتم توجيه نحو 35% منه إلى  التصدير لدول عربية وأفريقية، ورأسمالها مقسم على 3 مليون سهم وكذلك من قيادات  شركة حكيم مصر باكو للبلاستيك التي تأسست عام 2001، ويبلغ حجم الاستثمار فيها ، مليار و862 مليون جنيه.

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