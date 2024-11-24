داود ومِنة في زيارة لسينمات الرياض وجدة للترويج للهوى سلطان

يسافر النجم أحمد داود ومِنة شلبي بصحبة جيهان الشماشيرجي وأحمد خالد صالح والمخرجة هبة يسري والمنتج أحمد فهمي، إلى المملكة العربية السعودية وخاصة الرياض وجدة للترويج لعرض فيلمهم الهوى سلطان.

حيث سيقومون بجولة على السينمات العارضة للفيلم ومشاهدته مع جمهور يوم 24 نوفمبر في الرياض ويوم 25 نوفمبر في جدة.

جاء ذلك بعد اقتراب إيرادات فيلم الهوى سلطان من 50 مليون جنيه في مصر، كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية محققا في أول أسابيع عرضه هناك قرابة 31 مليون جنيه.

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.

فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيه مصري.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، كما يُحّضر أحمد داود لمسلسل من 15 حلقة في رمضان 2025.

ويُعتبر أحدث أعمال داود في الدراما التلفزيونية مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.