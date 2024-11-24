وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بجولة في مدينة العاشر من رمضان، كان في استقباله محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وقيادات المحافظة ومديرية العمل، وأصحاب أعمال ، وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لمحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.

بدأ الوزير جولته بحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة الأمل الشريف للبلاستيك بالعاشر من رمضان ، والذي جرى خلاله تسليم، 169 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما شهد الوزير والمحافظ ، توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص ، في مجالات التدريب المهني، لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة.والمدربة، وهي شركات: الأمل الشريف للبلاستيك، والنساجون الشرقيون انترناشيونال، وسانوبيور للادوات الصحية، وتوب تكس كلر للصباغة ، وأرما للصابون والمنظفات، وايليوس للملابس الجاهزة، والحصن للمنسوجات، وكازارين للمنسوجات ، واسبرانتو جينز للملابس الجاهزة ، وآل شاهين للتجارة والصناعة ، وتكنوماستر للصناعات المعدنية.

وبدأت الفعاليات بكلمة للمهندس محمد يوسف زين العابدين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف لصناعة البلاستيك ، رحب فيها بالحضور ، وأكد على الجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية،وكذلك جهود دمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع الشركاء في مجال التدريب المهني.

وتحدث المحافظ المهندس حازم الاشموني ، وأكد على توجيهات الرئيس السيسي على دعم الصناعة الوطنية ، وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة عمل تحقق المزيد من الاستثمارات ومواجهة البطالة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال فعاليات تسليم عقود العمل لذوي الهمم ،وتوقيع بروتوكولات التعاون ، تحدث وزير العمل عن أهمية هذه المدينة الصناعية والاستثمارية الكبيرة ، التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمال ، وتضم الآلاف من الشركات والمصانع ، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وازالة كافة العقبات التي تواجهه ،من أجل زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ،ودعم الصناعة الوطنية.

واستعرض الوزير جهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وتوفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل صحية لصالح العامل وصاحب العمل.

وأكد الوزير استمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

كما تحدث وكيل مديرية العمل بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي عن جهود المديرية، وتعاونها مع المحافظة من أجل توفي فرص العمل ،وتحقيق بيئة عمل لائقة داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.

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