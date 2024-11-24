محافظ السويس يتابع استعدادات المجمع الطبى لتطبيق منظومة التأمين الصحي

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اليوم زيارة مفاجئة للمجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل للوقوف علي الاستعداد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في الأول من ديسمبر 2024.



وتفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية المختلفة بالمجمع للتأكيد من جاهزيتها لبدء المنظومة، مؤكدًا على تذليل كافة المعوقات و تيسير الاجراءات لبدء تطبيق المنظومة.



واستمع المحافظ إلى شكاوى المرضي واقتراحاتهم في الرعاية الطبية المقدمة لهم والمعوقات التي تواجههم في تلقي الخدمة الصحية، مطالبًا طاقم الأطباء والتمريض بحسن معاملة المواطنين والعمل علي راحة المرضي وتسهيل الاجراءات المطلوبة.



رافق المحافظ خلال الجولة كلًا من الدكتور اسماعيل الحفناوي مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس والدكتور محمد ابو النجا مدير عام المجمع الطبي.

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