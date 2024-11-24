إيلون ماسك: أمريكا تتجه نحو الإفلاس بسرعة فائقة

حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد تتجه بسرعة نحو الإفلاس. إفلاس أمريكا

وكتب ماسك الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسًا لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية الجديدة، في منشور عبر منصة إكس: أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس.

يأتي رد ماسك تعليقًا على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر إكس، والتي قالت فيه إن آخر مرة حققت فيه الولايات المتحدة فائضًا في الميزانية كان في عام 2001، وأن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، وجمعت 4.47 تريليون دولار فقط.

تغريدة إيلون ماسك عن إفلاس أمريكا

كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن سابقًا عن تعيين إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لرئاسة الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE).

يُذكر أن ماسك، الذي أصبح أكثر انخراطًا في السياسة الأمريكية مؤخرًا، عبّر مرارًا عن دعمه لترامب عبر منصة إكس وشارك بانتظام في مناقشة قضايا سياسية متنوعة.