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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"قهوة المحطة" في أكثر من 20 موقع تصوير بين القاهرة ومحافظات الصعيد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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 انضم مؤخرا عدد من الفنانين لفريق عمل مسلسل "قهوة المحطة" ومنهم بيومي فؤاد ورشدي الشامي بالإضافة إلي أحمد غزي  وانتصار، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدد آخر من المشاركين في العمل الذي ينتمي إلي البطولة الجماعية، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي ويحتوي على الجريمة.

وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال أنه خلال الفترة الحالية يتم الاستقرار على باقي فريق عمل المسلسل الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، وعلى الجانب الآخر من الترشيحات لبطولة العمل بدأ العمل على اختيار مواقع التصوير والتي ستزيد على 20 موقعا ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلي الديكورات، وفى الوقت نفسه أشار إلى أنه ينتهي حاليا أيضا من كتابة الحلقات المتبقية والاخيرة من المسلسل على قدم وساق لتكون جاهزة قبل بداية التصوير مع المخرج إسلام خيري خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسى.

قهوة المحطة بيومي فؤاد رشدي الشامي عبدالرحيم كمال