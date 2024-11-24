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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة: تمويل مزارع الدواجن بفائدة بسيطة وميسرة بنسبة 5%

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة، وأيضا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية.

وقال وزير الزراعة، إن القيادة السياسية  داعمة لصناعة الدواجن لأنها أحد أهم محاور الأمن الغذائي من البروتين في اللحوم والبيض، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف التغلب على جميع المشكلات التي واجهت أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى توقف بعضها وأيضًا دعم المزارع القائمة لزيادة انتاجيتها.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في توفير سلعة استيراتيجية هامة بأسعار مناسبة وكذلك توفير فرص العمل، وأن البنك الزراعي يقوم بتوفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.


وأكد “ فاروق” أنهم لم يكونوا سعداء باستيراد البيض من الخارج، وأن هدفهم حجب استيراد البيض من الخارج وتحويله لصناعة وطنية ناجحة، مضيفًا:" كان يجب علينا توفير سلعة مهمة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري".

 
ووجه وزير الزراعة بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى، مؤكدًا أن منتجى الدواجن وطنيين ويقومون بانتاج سلعة لا غنى عنها بكل بيت في مصر.

من ناحيته أعرب المهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يحدث لأول مرة بين قيادات الوزارة والبنك الزراعى ومنتجي البيض وأصحاب المزارع، مؤكدا على الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الزراعة لهذا القطاع الهام حيث لا يتردد في حل اي مشكلات تواجه المنتجين.
وقال "العناني" أن صناعة الدواجن متطورة ومنافسة وتتميز في مصر أنها صناعة المناطق الصغيرة والبعيدة، وأن النموذج المصري يستحق الدراسة حيث يطور نفسه، كما أن الدولة تسعى إلى تطويرها والتوسع فيها.

واستعرض سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي مبادرة البنك المركزي الـ 5% لمشروعات الثروة الداجنة، مشيرًا إلى تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المزارع للاستفادة من المبادرة التي بفائدة متناقصة.

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