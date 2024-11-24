جائزتين لـ شكرًا لأنك تحلم معنا وسودان يا غالي بمهرجان أجيال السينمائي بقطر

فاز فيلمان من قلب فلسطين والسودان، أعلن عنهم مهرجان أجيال السينمائي بقطر في حفل ختام دورته الثانية عشر وهما شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس بجائزة بدر لأفضل فيلم طويل، وسودان يا غالي للمخرجة هند المدب بجائزة جمهور أجيال وذلك ضمن منافستهم ضمن فئة بدر.

شكرًا لأنك تحلم معنا من إخراج ليلى عباس، آخر فيلم فلسطيني تم تصويره داخل الضفة الغربية، هو أول فيلم فلسطيني يشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) وحصل مؤخرُا على جائزة أفضل فيلم عربي طويل مناصفة مع الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة السينمائي.

يتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما، الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.



سودان يا غالي سيناريو إخراج هند المدب وهو إنتاج فرنسي تونسي مشترك يقدم صورة جماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وهتافاته.

يتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق.