تحت رعاية رئيس الوزراء.. «الشباب» تنظم حوارا فنبا ثقافيا ضمن فعاليات ملتقى أطفال العالم

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، حوارا فنبا ثقافيا بين المشاركين في ملتقى أطفال العالم وطلاب المدارس، ضمن فعاليات ملتقي أطفال العالم 2024، في نسخته الخامسة، تحت شعار "الفن حياة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 21 دولة، خلال الفترة من 22 إلي 28 نوفمبر الحالي.

انطلق الحوار اليوم الأحد، بمدرسة النيل المصرية الدولية، حيث قدمت دول الفرق المشاركة عروض استعراضية وفنية تمثل بلادهم المختلفة، متمثلين في (أرمينيا، وسريلانكا، وروسيا، مقدونيا، وتونس، ومصر بفرقة الشلالات من الإسكندرية)، مع تقديم عروض فنية من طلاب المدارس، من أجل خلق حوار إيجابي، لإحياء التراث العالمي والإعتزاز بالهوية الوطنية، وإرسال رسالة سلام من أطفال العالم.

حيث يهدف الملتقي تعزيز التواصل الإيجابي بين أطفال العالم من خلال لغة الفن، من خلال تقديم عروض استعراضية فلكلورية ثقافية تمثل كل بلد، ولنشر التفاهم والسلام في جيل المستقبل، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن الملتقى يشارك فيه 21 دولة تتمثل في (الأردن، تونس، سوريا، فلسطين، روسيا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا، مقدونيا، الجبل الأسود، كوريا، سولفينيا، أرمينيا، سيرلانكا، إندونيسيا، باكستان، اسبانيا، ايطاليا، اليابان، الهند، والبلد المستضيف مصر)، للمرحلة السنية من 12 : 17 سنة، وبمشاركة الفرق الفنية المصرية من محافظاتي (الاسكندرية وبورسعيد).