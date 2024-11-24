"أيادي مصر" بالأقصر تعرض منتجاتها أمام رئيس الوزراء بالقرية التراثية بالخارجة.. صور

شاركت وحدة أيادى مصر بالديوان العام لمحافظة الأقصر، في حضور فعاليات معرض "أيادي مصر" بالقرية التراثية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التى ضمت معرضا متكاملا لمختلف الحرف اليدوية والتراثية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو المعرض الذي أقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها، قالت نجوى علي النوبي رئيس وحدة أيادى مصر بديوان محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن المحافظة شاركت بعدد من معروضات منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة، وعلى رأسها الألباستر والتحف الفرعونية وورق البردي والكروشية والسجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص.

وشاهد رئيس الوزراء، خلال زيارته للمعرض عرضاً تفصيليا عن منصة "أيادي مصر"، وذلك عبر شاشة تفاعلية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية خلاله إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في ١٦ مارس ۲۰۲۱، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية إي- أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدى شركات مجموعة e-finance.

وأوضحت الوزيرة أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية والحرفية، مشيرة إلى أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع "أيادي مصر" والتوسع فيه على أرض الواقع والتسويق للمنتجات اليدوية بشكل مباشر أو عبر الإنترنت online من خلال المنصة.

منصة أيادي مصر تواصل ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية

وكانت منصة أيادي مصر، قد واصلت أعمال ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية ضمن خطة عملها داخل محافظة الأقصر، بناء على تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية.

ونظمت الوحدة، معرض ايادى مصر لتسويق المنتجات المصنعة بأيدى حرفين منصة آيادى مصر، بالتعاون مع النادي الأهلي بالأقصر لعدد من العارضين من الحرفيين المتميزين فى العمل اليدوى والتراثى بالمحافظة، وتوجهت رئيس المنصة بالشكر إلى إدارة النادي الأهلي لما بذلوه من جهد مشترك مع أعضاء المنصة فى افتتاح هذا المعرض.

وأوضح حسين بدوي عبد العاطي مدير النادى الأهلي، بأن النادى يفتح أبوابه لجميع السيدات والفتيات والشباب الحرفيين وذلك من أجل مساعدتهن فى النهوض إقتصاديا داخل المجتمع المحلي، مضيفا أن هذه المنتجات يجب أن تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية من جودتها ومتانتها.

فيما أكد زوار المعرض، أن الأسعار كانت فى متناول الجميع كما طالبو إدارة النادي ومنصة أيادي مثر بتكرار هذا النوع من المعارض لأنه يلبى احتياجاتهم الأساسية والأسرية.

معرض أيادي مصر بالقرية التراثية بالخارجة (1)

معرض أيادي مصر بالقرية التراثية بالخارجة (5)

معرض أيادي مصر بالقرية التراثية بالخارجة (4)

معرض أيادي مصر بالقرية التراثية بالخارجة (3)

معرض أيادي مصر بالقرية التراثية بالخارجة (2)

معرض أيادي مصر (1)

معرض أيادي مصر (15)

معرض أيادي مصر (2)

معرض أيادي مصر (14)

معرض أيادي مصر (13)

معرض أيادي مصر (11)

معرض أيادي مصر (12)

معرض أيادي مصر (3)

معرض أيادي مصر (9)

معرض أيادي مصر (10)

معرض أيادي مصر (7)

معرض أيادي مصر (8)

معرض أيادي مصر (5)

معرض أيادي مصر (6)