محمد مصطفى: الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل الجمهورية الجديدة

أبدى المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، سعادته بتجديد الثقة من قبل الجمعية العمومية كرئيس للاتحاد خلال الدورة والتى تمتد لمدة 4 سنوات، مؤكدا ان “الرياضة حاليا فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهي عصورها وبأذن الله نكون عند حسن ظن الجميع فى قيادة التايكوندو خلال السنوات الاربع القادمة”.

واشار مصطفى الى ان “تجديد الثقة العمومية وسام على صدري وبإذن الله سنعمل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر أدريس رئيس اللجنة الاوليمبية خلال المرحلة المقبلة من اجل مواصلة ما بدأناه خلال الفترة الماضية والتى مررنا بها بظروف صعبة”.

واضاف رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، “حققنا العديد من الانجازات على المستوي الدولي والقاري حيث حقق سيف عيسي ميداليتين برونزيتين لاول مرة فى التاريخ أن نحقق ميداليتين فى بطولتين عالم متتاليين بالاضافة الى وجود جيل جديد قادر علي قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة مثل شهد سامي والتى حققت برونزية بطولة العالم لاول مرة منذ 18 عاما، بالاضافة الي آية شحاته والتى حققت برونزية الجائزة الكبري وسيكون هدفنا خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة ما تحقق من انجازات والاعداد القوي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028”.

ونجحت قائمة المستشار محمد مصطفى امس فى انتخابات اتحاد التايكوندو بعدما تحصلت القائمة على 28 صوتا مقابل 24 صوتا لمنافسه عمرو سليم وتضم قائمة المستشار محمد مصطفي كلا من مجدي طايل نائب للرئيس وحازم قنديل فى منصب امين الصندوق والعضوية تضم كلا من المهندس محمد عجيزة والدكتور حسن كمال وهيثم الجداوي وعلاء الهوارى وفى القائمة الاحتياطية يوجد كل من العميد خالد محمود وعصام الدين مصيلحي واحمد رياض.