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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش رواية رجل الفودكا

غلاف الرواية
غلاف الرواية
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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع  في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في مكتبة خالد محيي الدين ندوة نقدية لمناقشة رواية "رجل الفودكا" للقاص والروائي أحمد الشريف.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والقاص سمير فوزي، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

وقد صدرت رواية  رجل الفودكا حديثا عن دار الأدهم للنشر في القاهرة.
أحمد الشريف كاتب مصري له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها: "مسك الليل" قصص، ميريت، القاهرة ٢٠٠٢،  "متاهة اللذة" قصص، خطوط وظلال،  الأردن،٢٠٢١)، "حندوق وشبورة إسكندرية" (رواية، الأدهم، القاهرة، ٢٠٢٢)، "حكايات الجدة الإيروتيكية"، (أبجد ، العراق، ٢٠٢٣).

 

منتدى المستقبل رجل الفودكا رواية رجل الفودكا يسري عبدالله