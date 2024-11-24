محافظ سوهاج يتفقد البازارات المخصصة لعرض منتجات التلي والنسيج بمرسى ناصر السياحي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، البازارات التى وجه بإتاحتها بمرسى ناصر السياحي لعرض منتجات الحرف التراثية، وعلى رأسها حرفتا التلي والنسيج، لتكون معرضاً دائماً لعرض هذه المنتجات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر.

وذلك في إطار توجهات الدولة وخطة محافظة سوهاج لدعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، وفى ضوء زيارته الأخيرة لقرية النسيج بحي الكوثر،

وأكد سراج خلال الجولة على أهمية دعم هذه الصناعات التراثية التي تعد جزءاً من الهوية الثقافية للمحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لتوفير فرص تسويقية لأصحاب الحرف اليدوية من خلال مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية، فضلاً عن توفير منافذ دائمة لعرض منتجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن البازارات التي تم تجهيزها ستسهم بشكل كبير في الترويج لهذه الحرف وتسويقها، مؤكداً على ضرورة تجهيز هذه الأماكن بالشكل اللائق الذى يتناسب مع الزوار وتوفير بيئة ملائمة لعرض المنتجات.

كما وجه بضرورة التنسيق مع إدارة السياحة لجذب الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات لزيارة هذه البازارات والتعرف على المنتجات التاريخية التي تتميز بها سوهاج، واستغلال رسو البواخر السياحية في مرسى ناصر لجذب السياح وزيادة الاهتمام بهذه الصناعات التقليدية التي تميز محافظة سوهاج.

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