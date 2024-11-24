الأقصر تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والطقس السيئ

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية، تحسبًا للتقلبات الجوية وتغيرات الطقس، بالتزامن مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده معظم أنحاء الجمهورية.

محافظ الأقصر: انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بصفة مستمرة

وأشار محافظ الأقصر، إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ وحتى تحسن حالة الجو.

كما وجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

وتشهد سماء محافظة الأقصر، انتشار متباين للغيوم بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء مع انخفاض في حالة الطقس لتسجل في الساعات الأولى من الصباح 16 درجة مئوية، حيث يسود اليوم طقس دافئ في النهار بارد في الليل.

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