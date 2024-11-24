ميار شريف تخسر معركة نصف النهائي وتودع بطولة كوبا تشيلي للتنس

ودعت نجمة التنس المصرية ميار شريف منافسات بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس ذات الـ125 نقطة، وذلك بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الأرجنتينية ماريا كارلي.

وقدمت ميار شريف المصنفة رقم 100 عالميًا، أداء قويًا طوال بطولة كوبا تشيلي للتنس، حيث تمكنت من تجاوز عدة عقبات للوصول إلى الدور قبل النهائي.

ميار شريف تخسر من الأرجنتينية ماريا كارلي في نصف نهائي كوبا "ل بي" تشيلي للتنس

ففي الدور الأول، تغلبت ميار شريف بسهولة على الروسية إليفتينا إبراجيموفا، ثم تخطت الكولومبية إيميلينا أرانجو في الدور الثاني، وفي مواجهة مثيرة، أطاحت بالبرتغالية فرانشيسكا جورجي من الدور ربع النهائي، وذلك قبل أن تخسر من الأرجنتينية ماريا كارلي.

ومع ذلك، لم تتمكن ميار شريف من مواصلة سلسلة انتصاراتها، حيث خسرت أمام كارلي، المصنفة رقم 94 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و1-6، في مباراة ماراثونية استمرت قرابة الساعتين.

وبهذه النتيجة، تودع ميار شريف بطولة تشيلي للتنس، التي أقيمت في تشيلي خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري.