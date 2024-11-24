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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف عن تفاصيل إصابة شيكابالا وناصر ماهر

شيكابالا
شيكابالا
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قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد. 
وأضاف الدكتور محمد أسامة أن محمد السيد تعرض لإصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الثلاثي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

الزمالك الدكتور محمد أسامة محمود عبد الرازق شيكابالا ناصر ماهر