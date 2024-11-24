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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد

تكثيف أعمال كسح مياه
تكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد
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كثفت الأجهزة التنفيذية بديوان عام حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الاحد، من جهودها لكسح مياه الأمطار بمختلف شوارع مناطق الحي السكنية.

وتابع اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، أعمال كسح وشفط المياه من شوارع الحي، موجها عمال ومعدات الحي بسرعة العمل على تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق الحي من المياه المتراكمة.

في سياق متصل، وجه رئيس حي الزهور بالاستجابة إلى شكوى أحد المواطنين برفع عمود إنارة مائل للسقوط، وتوجهت إدارة الكهرباء وقاموا بالتعامل الفوري وإزالة العمود ووضعه بعيدا عن طريق المواطنين حفاظا علي أرواحهم.

وأكد اللواء أيمن صبحي على تواصل جهود الحي في محاولة حل مشكلة منطقة الصفوة السكنية ، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الشركة القابضة للصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد حدوث عطل في محطة ام القري بحي الضواحي مما أدى إلى تراكم المياه بشوارع المنطقة.

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