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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مياه الغربية يكرم العاملين بالإدارة العامة للسلامة بمناسبة حصول الشركة على المستوى الأول في الأداء

رئيس شركة مياه الغربية
رئيس شركة مياه الغربية
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كرم الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب عدد من العاملين بالإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة لحصول الشركة المركز الأول في تقييم أداء الشركة القابضة لمأمونية المياه والصرف الصحي عن العام 2023- 2024 للعام الثاني علي التوالي.

وأوضح شطا إن التكريم جاء تقديرا لجهود فريق عمل مكون من كميائيين في إنجاز المهام الموكلة لهم بكفاءة وجودة عالية وخلال فترة زمنية قصيرة بأقل الإمكانيات مطالبا جميع العاملين بالشركة ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأكد شطا إن الشركة تسعي إلي حل المشكلات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الرضا مع الجمهور الداخلي والخارجي للشركة كما تسعي من خلال هذا التكريم إلي خلق روح المنافسه بين القطاعات بالشركة والعمل علي تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي .

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