بعد "الوصية ومكتوب عليا".. تعاون درامي جديد بين أكرم حسني وكريم أبو ذكري بلمسات معتز التوني

بعد النجاح الذي حققته ثنائية النجم أكرم حسني والمنتج كريم أبو ذكري، في عالم الدراما، من خلال مسلسلات "الوصية" 2018، ثم "مكتوب عليا" عام 2022، يعود الثنائي للتعاون معا من خلال مسلسل جديد ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية وقد استقر أكرم حسني على تقديم مسلسل 15 حلقة.

يحمل العمل اسم "الكابتن" عن قصة أيمن الشايب و تأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والذي يجري الاستعدادات النهائية تمهيدا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل، والعمل من إنتاج "k media "المنتج كريم أبو ذكري.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" النجمات أية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل. وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، ومنهم محمد رضوان ومريم الجندي.

الجدير بالذكر، إن أكرم حسني تعاون في أول بطولة درامية له مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل "الوصية" الذي حقق نجاح كبير وحصد العديد من الجوائز، كما قدما معا مسلسل "مكتوب عليا" والذي لاقى إشادات واسعة وحقق نجاح لافت، ويعد مسلسل "الكابتن" ثالث تعاون درامي يجمعهما.