الدورى الإنجليزى.. تعرف على تشكيل ساوثهامتون لمواجهة ليفربول

أعلن الإسكوتلندى راسيل مارتين المدير الفنى لفريق ساوثهامتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ساوثهامتون، كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: كيلي ولكر بيترس، جاك ستيفنس، تايلور هاروود بيليس.

خط الوسط: فلين داونز، ماتيوس فيرنانديز، آدام لالانا، تايلر ديبلنج.

خط الهجوم: ريان فراسير، أدم أرمسترونغ، باول اونواتشو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ساوثهامتون فى قاع البريميرليج برصيد 4 نقاط.