«القاهرة الإخبارية»: زيارة جوزيب بوريل لبيروت حملت 200 مليون دولار لدعم لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبيروت والتي تعد الزيارة الثالثة على مدار العام الماضي، حملت مبلغ 200 مليون دولار أمريكي أعلنه الاتحاد الأوروبي كدعم للجيش اللبناني في إطار الدعم الأوروبي للجيش للقيام بمهتمه في تطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ تطبيق قرار 1701 يعد ركيزة المبادرة الأمريكية وركيزة عودة الاستقرار مرة أخرى إلى الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن القرار يحمّل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في التنفيذ، بالتالي لكي ينفذ الجيش المهمة يحتاج إلى دعم كبير سواء فيما يتعلق بعدد القوات التي ستكون ممثلة للجيش اللبناني في الجنوب، أو الأسلحة والعتاد والذخيرة والمعدات والسيارات.

زيارة جوزيب بوريل لبيروت تمثل استعداد أوروبي

وتابع: «زيارة جوزيب بوريل لبيروت تمثل استعداد أوروبي لدعم الجيش اللبناني للقيام بمهمته، كما أنه دعى إلى ضرورة الضغط على إسرائيل وحزب الله من أجل وقف التصعيد المستمر».

