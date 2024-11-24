تل أبيب تحت القصف.. القبة الحديدية تفشل في صد عدد من الصواريخ

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأنه جرى رصد 10 صواريخ انطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة تل أبيب وضواحيها، بالتالي دوت صفارات الإنذار في عشرات المواقع بالمنطقة، موضحة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت على وقوع صاروخ في مستوطنة بشرق تل أبيب.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصواريخ الموجهة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أنّ تل أبيب تحت القصف للمرة الثانية منذ ساعات الصباح عبر إطلاق 10 صواريخ، إذ تعد من أكبر المرات التي يطلق فيها حزب الله هذا العدد من الرشقات الصاروخية.

وتابعت: «وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أن شرطة الاحتلال وفرق الإنقاذ والإسعاف الإسرائيلي يتوجهون إلى أماكن عديدة من المناطق التي سقطت فيها الشظايا الصاروخية، مما يؤكد أن هناك بالفعل إخفاقات من قبل القبة الحديدية ولكن حتى الآن لم توجد بيانات رسمية تؤكد وجود إصابات من عدمها جراء هذه الرشقة الصاروخية الأخيرة».

