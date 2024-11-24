وزير التموين: التوسع في إنشاء المناطق التجارية لتقليل حلقات التداول وخفض التكاليف

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بزيارة للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر ما يزيد على 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع المحافظات.

كما تفقد الوزير اليوم الأحد، عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية، في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

يأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.