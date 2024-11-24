خطة «المارد الأحمر» فى الميركاتو الشتوي.. التعاقد مع جناح ومهاجم ومدافع

بدأ مسئولو النادي الأهلي خطة تدعيم الفريق بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، حيث تم الاستقرار على ضم 3 صفقات بطلب من السويسري مارسيل كولر في ظل حاجة الفريق لتدعيم بعض المراكز المهمة بعد رحيل عدد من اللاعبين وعدم القناعة بالبعض الأخر.

وتم الاستقرار على التعاقد مع لاعب سوبر في مركز الجناح بدلًا من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي اقترب من الرحيل في يناير المقبل، كما يبحث الأهلي عن ضم مهاجم مميز وقوي يكون بديل سوبر للفلسطيني وسام أبو علي، في ظل عدم قناعة «كولر» بمستوى محمود عبدالمنعم «كهربا» الذي بدأ يبحث عن عرض للرحيل في الميركاتو الشتوي.

كما قرر «كولر» تدعيم خط الدفاع بلاعب محلي، في ظل حالة القلق والتوتر شديدة بشأن موقف المغربي أشرف داري، الذي يعاني من إصابة مزمنة، وقد تتجدد كل فترة ولم يستفد الأهلي من خدماته حتى الآن بعد ما يقارب من 4 شهور على التعاقد معه.