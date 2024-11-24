حي شرق سوهاج يشهد حملة نظافة مكبرة بشارع ترعة باجا الغربي ومحيطه

نفذت حملة نظافة مكبرة بشارع ترعة باجا الغربي ومحيطه، شملت الشوارع الفرعية والمدارس المجاورة في إطار حرص حي شرق محافظة سوهاج على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية نظيفة،

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ورفع كفاءتها في جميع أنحاء المحافظة، وظهور الشوارع بالمظهر الحضاري اللائق.

وترأس الحملة علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والذي قام بجولة ميدانية برفقة ياسر عبد العال نائب رئيس الحي، لمتابعة سير العمل والتأكد من شمول الحملة لكافة المناطق المستهدفة.

وشارك في الحملة فرق النظافة التابعة للحي، بالإضافة إلى المعدات اللازمة، حيث عملت الفرق على مدار ثلاث ورديات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وإزالة كافة المخلفات والأتربة.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية والحفاظ على الصحة العامة، كما تأتي في إطار سعي المحافظة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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