محمد صلاح يقود ليفربول أمام ساوثهامتون

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساوثهامتون، وذلك بعد قليل على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليفربول، كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ساوثهامتون في قاع البريميرليج برصيد 4 نقاط.