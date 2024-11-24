معتز عاطف يوضح 6 ركائز أساسية في استراتيجية عمل وزارة البترول

اكد المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي إن هناك ست ركائز اساسية في استراتيجية عمل الوزارة التي اعلن عنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والتي تدعم الشراكة والتعاون البناء في قطاع البترول والغاز المصري ، وياتي في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري حيث يزخر القطاع بالكفاءات والمواهب .

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الاولي بالمؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil and Gas والتي ادارتها وشاركت فيها السيدة داليا الجابري الرئيس التنفيذي لشركة شل مصر ، وضمت الجلسة التي اقيمت تحت عنوان ( صياغة شراكات تعاون ناجحة ) المهندس وائل شاهين نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية في مصر و جوستافو جيسولفو مدير عام شركة ايناب سيبترول التشيلية في مصر

واشار عاطف إلي ان الوزارة اطلقت بالأمس المرحلة الثانية من تمكين الكفاءات الشابة من خلال اختيار 16 معاونا شاباً لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة .

و اضاف خلال استعراضه للركائز الاخري إن استغلال وتنمية مواردنا من البترول والغاز لذلك طرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية جاذبة في هذا المجال ، كما اشار الي جهود مصر لإستثمار البنية التحتية المتميزة في مجال الغاز الطبيعي والبترول والموقع الجغرافي و لاسيما جهود دعم التعاون الإقليمي مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي وإعادة تصديره عبر البنية التحتية المصرية او استغلال كميات منه محلياً في صناعات البتروكيماويات ومشتقات الغاز كقيمة مضافة للاقتصاد المصري ، لافتاً إلي ان مصر سوق كبير ويضم صناعات مستهلكة وكفاءات بشرية وبنية تحتية ملائمة وقدرات متطورة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم استقدامه الي الاسواق العالمية.

ولفت عاطف الي دعم الوزارة لقنوات التواصل مع جميع شركاؤها وتفهم متطلباتهم لشراكة ناجحة، و أن الوزارة اطلقت مؤخراً ورقة سياسات تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز ، و اوضحت في هذا الإطار عددا من نماذج العمل والاستثمار المتنوعة والمرنة امام الشركات العالمية التي تستثمر في القطاع .

واضاف ان هذا ياتي في اطار خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال إيجاد نظم استثمار مرنة و تشريعات مناسبة وبنود جاذبة ، وبالتوازي نعمل علي تحقيق الاستدامة و مزيج طاقة ملاءم من خلال وضع هدف لتنمية موارد الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة عام 2030 وهو هدف بالغ الأهمية يعود تحقيقه بالنفع علي مصر واقتصادها و البيئة ، موكدا اننا منفتحون علي كافة الأفكار التي تدعم زيادة الاستثمار والإنتاج وتحقيق المنفعة للجميع .



وأكدت السيدة داليا الجابرى أن التعاون والشراكة الناجحة هى مفتاح تحقيق النجاحات لمستقبل الطاقة فى مصر والمنطقة، ولابد من العمل على سبل تعميق هذه الشراكات لمواجهة التحديات المشتركة معاً بالتوازى مع تحقيق الفائدة للمجتمعات المحيطة وكفاءة العمليات والطاقة مع الالتزام الكامل بمبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وتفعيل دور التكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بهدف تحقيق النمو والنجاح فى صناعة البترول والغاز فى مصر.

ومن جانبه أكد المهندس وائل شاهين على أهمية التكنولوجيات الرقمية فى صناعة البترول والغاز وخاصة المنصات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات البحث السيزمى والتى تعود بالفائدة على تحديد أماكن العمل البترولى وتحسين عملية استرجاع الغاز والبترول ، مشيراً إلى أهمية التعاون والشراكة البناءة بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة، ولفت إلى أن بي بي لديها تاريخ طويل وتحالف ممتد مع مصر نتج عنه تحقيق نجاحات كبيرة ، مؤكداً أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة في مجال الطاقة ومؤهلة لتحقيق المزيد من النجاحات.

فيما أشار السيد جوستافو جيسولفو إلى أن مصر بها فرص جيدة للشركات العالمية التي تتعاون بجدية مع قطاع البترول المصري لاستغلالها ، كما اشار الى أهمية المسئولية المجتمعية لشركات البترول والغاز ودورها فى تطوير وتحسين البيئة المحيطة لمواقع العمل البترولى، خاصة فى مجال التعليم والتوعية بأهمية الأمن والسلامة والصحة المهنية ، مشيراً إلى أن تطوير ثقافة الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة يعد أحد أهم عناصر النجاحات فى الصناعة، وأضاف أن إيناب سيبترول تعمل بشكل وثيق مع بعض الجامعات المصرية لتقديم معلومات عن احتياجات سوق العمل وتطوير قدرات المهندسين والمحاسبين وغيرهم من أجل مستقبل أفضل للجميع خاصة أن مصر بها كوادر فنية متميزة للغاية ، لافتاً إلى أهمية التكامل و العمل التعاونى والإسراع في اتخاذ القرار لتحقيق النجاحات والفائدة لمصر.