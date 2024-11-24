رئيس جامعة سوهاج يتفقد عمليات التصويت والاقتراع فى الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير عمليات التصويت والاقتراع للجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025، داخل عدد من اللجان بكليتي التربية الرياضية والحقوق، وذلك بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور شعبان حلمي والدكتور ممدوح السيد وكلاء كلية التربية الرياضية، الدكتور سمير ابو المجد والدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وخلال جولته، أوضح رئيس الجامعة، أن انتخابات اتحاد الطلاب، تعد تجربة حيوية وتدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة، وتساهم فى تنمية روح القيادة والمشاركة الفعالة بين الطلاب، فهي بمثابة تنظيمات تشريعية تعبر عن آراء وطموحات الطلاب، وترجمة للديمقراطية وحرية الرأي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختيار من يجدون فيهم المقدرة والكفاءة لتمثيلهم بكل شفافية ونزاهة، مشيراً إلى أن عمليات التصويت والاقتراع شهدت اقبالاً كثيفاً وصورة حضارية من جانب الطلاب، مع مراعاة الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة واختيار مجلس اتحاد طلاب متميز على قدر الثقة والمسئولية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اليوم انطلقت انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب، وتم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لانتخابات أعضاء اللجان الطلابية فى الكليات، من خلال صناديق زجاجة لضمان المصداقية، مع إشراف لجنة على كل صندوق مكونة من عضو هيئة تدريس وطالبين من غير المرشحين، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستجري غداً الاثنين انتخابات الإعادة، ويوم الثلاثاء ستجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، على أن تنتهي الانتخابات بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر الجاري.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف، أنه عقب تلقي طلبات الطعون على المتقدمين للإنتخابات، وصل عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام 768 مترشح، منهم 479 طالب، و289 طالبة، موضحاً أنه سيتم اليوم اعلان نتائج الجولة الأولى بعد الانتهاء من عمليات التصويت وفرز الأصوات.

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