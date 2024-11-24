البورصة تخسر 11.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 11.5 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2,236, تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 30,397.22 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 13,338.54 نقطة.

وانخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 3,137.72 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 11,514.66 نقطة.

كما ترجع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.88% ليغلق عند 37,667.63 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 6,574.36 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8,360.88 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 11.2 مليون جنيه، و 14.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 26.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.4 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول علي 945.9 سهم، من 87.4 ألف صفقة منفذة.