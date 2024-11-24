فى غياب طارق حامد.. حبيب ديالو يقود ضمك لمواجهة الخلود

أعلن كوزمين كونترا المدير الفنى لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الخلود، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ضمك كالتالى:

حراسة المرمى: أمين محمد جان بخاري.

خط الدفاع: رمزي فتح الدين صولان، فاروق شافعي، عبد القادر بدران، ضاري سيار العنزي.

خط الوسط: أيمن يوسف فلاته، طارق عبدالله، فرنسوا كامانو، سنوسي محمد الهوساوي، جورج كيفين نكودو.

خط الهجوم: حبيب ديالو.

ويغيب طارق حامد عن قائمة فريقه عن تلك المواجهة بسب الإصابة.

ويحتل فريق ضمك المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق الخلود المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.