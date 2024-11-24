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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد إقامة السوبر المصري للسيدات بين مسار ودجلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلنت إدارة شئون المسابقات باتحاد الكرة ، أنه تقرر إقامة كأس السوبر المصري للكرة النسائية يوم الثلاثاء الموافق 3 -12 -2024 بين فريقي  مسار "توت عنخ أمون سابقا" ووادي دجلة، على أن يتم تحديد موعد وملعب المبارا لاحقا.

وكان قد تقرر يوم 23 من شهر سبتمبر الماضي الغاء مباراة السوبر المصري للكرة النسائية، والتي كان مقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر بإستاد بتروسبورت.

في سياق اخر، شهد الدوري المصري لكرة القدم النسائية حتى الآن 9جولات ، وقد تصدر النادي الاهلي حتى الان قمة ترتيب الدروي بفارق 24 نقطة جمعها خلال 8مباريات.

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السوبر المصري للكرة النسائية مسار كرة النسائية