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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالصور.. وزير البترول يسلم جوائز تميز خاصة بمشروعات الطاقة

تسليم جوائز التميز
تسليم جوائز التميز في العمليات
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شهد المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تسليم جوائز التميز في العمليات التي يقدمها المؤتمر هذا العام ،  حيث فاز بجائزة التميز في العمليات التشغيلية لإدارة الحقول ،  الشركة الفرعونية للبترول عن   التميز في مشروع خط أنابيب أتول بهدف تعزيز إنتاج الغاز لتغذية شبكة الغاز الطبيعي ، وجاء في المركز الثاني شركة أباتشي - التميز في مشروع حقل بيرينيس: مثال رائد على كفاءة العمليات التشغيلية ، و فاز بجائزة التميز في تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية شركة بدرالدين للبترول عن مشروع التميز في البيئة الخضراء التي تقود الطريق في تحسين الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون ، وفي المركز الثاني الشركة الفرعونية للبترول  عن تطبيق نموذج مبتكر في تشغيل مولد غاز متوسط الجهد بدلاً من مولدين قديمين بهدف  زيادة الكفاءة التشغيلية ، وفاز بجائزة مشروعات الصحة والسلامة والبيئة شركة بدر الدين للبترول عن مشروع تمكين الكفاءات.. برنامج يهدف الى تطوير مهارات الكفاءات ، وفي المركز الثاني شركة رشيد للبترول ( تحقيق نجاح في تطبيق ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ).

البترول والثروة المعدنية البيئة الخضراء العمليات الغاز الطبيعي الفرعونية للبترول خفض انبعاثات الكربون