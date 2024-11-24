بالصور.. وزير البترول يسلم جوائز تميز خاصة بمشروعات الطاقة

شهد المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تسليم جوائز التميز في العمليات التي يقدمها المؤتمر هذا العام ، حيث فاز بجائزة التميز في العمليات التشغيلية لإدارة الحقول ، الشركة الفرعونية للبترول عن التميز في مشروع خط أنابيب أتول بهدف تعزيز إنتاج الغاز لتغذية شبكة الغاز الطبيعي ، وجاء في المركز الثاني شركة أباتشي - التميز في مشروع حقل بيرينيس: مثال رائد على كفاءة العمليات التشغيلية ، و فاز بجائزة التميز في تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية شركة بدرالدين للبترول عن مشروع التميز في البيئة الخضراء التي تقود الطريق في تحسين الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون ، وفي المركز الثاني الشركة الفرعونية للبترول عن تطبيق نموذج مبتكر في تشغيل مولد غاز متوسط الجهد بدلاً من مولدين قديمين بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية ، وفاز بجائزة مشروعات الصحة والسلامة والبيئة شركة بدر الدين للبترول عن مشروع تمكين الكفاءات.. برنامج يهدف الى تطوير مهارات الكفاءات ، وفي المركز الثاني شركة رشيد للبترول ( تحقيق نجاح في تطبيق ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ).